台火车脱轨事件 法院裁定司机50万交保

台湾铁路管理局（简称台铁）6432次的“普悠玛列车”出轨、翻覆，导致18人罹难。尤姓司机员昨日上午11点至地检署侦讯，检方晚间10点40分，依业务过失致死罪，向法院声请羁押禁见。法院凌晨1点召开羁押庭，并于今日凌晨5点20分裁定50万元（新台币，下同，约2万2000新元）交保候传。司机及其家属正设法筹钱办理交保。

据《自由时报》消息，宜兰地方检察署主任检察官江贞谕说，罪名被告没有全部承认，但是对于重要的构成要件，检方有与被告相互勾稽，这部分加上卷内其他事件，才会认为犯罪嫌疑重大。

江贞谕说，检方对于车内、行车、相关的机械操作、卷内事证加上车速佐证，认为犯罪嫌疑重大，实际上客观的事证与供述有些出入，才会认为有串证之虞。

法院今日凌晨1点召开羁押庭，但开庭前，被告的儿子请的律师，突然到法警室，希望法警转达被告，委任他担任律师，但遭尤姓司机拒绝，法院请法扶律师，参与声押庭。

直至凌晨1点43分，尤男的儿子请来的律师，再度拿着家属提供的委任状到法院，希望能参与羁押庭，为被告辩护，1点56分在尤男同意下，律师成功进到羁押庭。

法官经四个多小时的漏夜侦讯，约5点20分，裁定尤姓司机50万元交保候传。

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