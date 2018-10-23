中印首次执法安全高级别会晤举行

中国与印度首次执法安全高级别会晤昨日在新德里举行。中国国务委员、公安部部长赵克志与印度内政部部长辛格共同主持。

据中新社报道，赵克志表示，中国国家主席习近平和印度总理莫迪今年4月在武汉成功举行非正式会晤，开启了中印关系发展的新篇章。中印应该是好邻居、好朋友，双方执法安全合作具有巨大潜力和广阔前景。建立中印执法安全高级别会晤机制并举行首次会晤，对于推进两国关系发展、提升两国执法安全合作水平具有重要意义。

赵克志说，希望双方认真落实两国领导人的重要共识，进一步加强战略沟通，发挥好高级别会晤机制作用，重点在反恐、打击分裂势力、打击跨国犯罪等领域开展更加务实的合作，共同防范打击分裂势力和假币犯罪、电信诈骗、毒品犯罪等跨国犯罪，不断拓展双方执法部门交流渠道和合作领域，有效保护在本国的对方国家项目和机构、人员安全，努力开辟中印执法安全合作新局面，为两国共同繁荣发展提供安全稳定的环境。

对此，辛格表示，印方愿同中方共同落实好两国领导人的重要共识，增进政治互信，密切沟通协作，拓展互利合作，加强在反恐、打击分裂势力、打击跨国犯罪等领域的务实合作，不断深化两国执法安全合作关系。

会晤后，赵克志和辛格共同签署了《中华人民共和国公安部与印度共和国内政部合作协议》。

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