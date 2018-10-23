台铁员工：肇祸普悠玛司机员不太可能冒险超速 可能是机械故障

台铁普悠玛前天（21日）发生史上最严重事故，造成多起伤亡，宜兰地检署初步判定，事故原因是超速，台铁则表示恐是因司机员关闭ATP才会出轨。然而，有台铁司机员认为，列车在出发前与行进中皆有出现故障可能，司机员不太可能冒着全车生命危险超速赶点，并认为可能是机械或列车倾斜装置故障等多重原因，导致车速过快。

据台湾中视电子报报道，台铁局长鹿洁身指出，该辆列车的ATP遭尤姓司机员关闭，而火车上的列车自动防护系统ATP，就像是汽车的自动煞停系统一样，除了会提醒司机员该路段速限多少，速度过快还会协助减速煞车。外界认为，关闭ATP恐是关键，导致列车超速后出轨翻覆。

淡江大学运输管理学系教授张胜雄表示，司机员关闭ATP想必有他的专业考量。一名不愿具名的台铁员工指出，通常在ATP当机时，司机员会将其关闭后重启，并向附近的值班站长通报，再转报调度总所，但因关闭ATP属正常状况，一般不会因此通报总局。

该名员工认为，尤姓司机员行驶期间曾向中心通报异常状况，在此情况下，若误点不会咎责司机员。因此，尤姓司机员不太可能会冒着全车的生命危险超速赶点，而且司机员若被抓到超速行驶，台铁的处罚也是“毫不手软”，因此不太可能故意“飙车”，所以很可能是ATP故障，加上其他机械也出状况，一连串的问题造成车速过快。

另据台铁员工透露，当天司机员尤振仲为单人乘务，却遇上车辆故障，原本到宜兰表定应是下午4时21分到，却延迟至下午4时35分到，停两分钟后从宜兰开出，误点14分，沿路调度员催促，尤振仲须边开车边处理列车故障问题，恐加快速度，造成这起普悠玛出轨事故。

据了解，因七堵机务驾驶人力少，很多二线主管常需支援第一线作业，21日逢假日人力不足，因此平时在办公室负责排班的尤振仲支援，假日出勤开车，不料却遇上车辆故障。

知情人士说，一般而言，在列车一出问题时，列车上应要再加一名工务段人员协助，变成双人乘务，但该列普悠玛在宜兰车站时一度恢复正常，就没派员上车，继续往南开时又出问题，原本要在花莲换编组，却发生事故。

至于有旅客表示，由于车上广播列车故障，因此在罗东站下车，但普悠玛又开走，没想到就出事。外界因而联想司机员尤振仲在事故前多次回报煞车压力不足，台铁昨表示普悠玛发车前正常，煞车压力不足确实是不常见的状况，但提供压力的“主风泵”刹车压力不足，仅会导致降速和停车，不会出轨。

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