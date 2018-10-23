习近平上午10时宣布港珠澳大桥正式开通

连接香港、珠海、澳门的港珠澳大桥今早举行通车仪式，中共总书记、中国国家主席习近平早上10时在珠海口岸旅检大楼宣布，大桥正式开通，随后参观大桥。

港珠澳大桥是世界最长的跨海大桥，总投资超过1000亿元人民币（约200亿新元），大桥集桥、岛、隧于一体，全长55公里。

港珠澳大桥2004年启动前期协调，2009年动工建设，从设计到完工历时14年。

大桥为人员、货物往来香港、澳门、珠海三地带来便利，弥补了香港与粤西地区的交通缺口。

明天通车后，港珠澳大桥的穿梭巴士将全天候运行，香港到珠海、澳门的车程只需要30分钟。

长远来看，港珠澳大桥将促进粤港澳地区社会经济发展，拓展香港经济腹地，强化香港国际航运、航空中心的地位。它也将促进珠海、中山、江门等粤西地区经济发展，并且打通香港到广西、贵州、云南等西南地区的通道。

今早第一个致辞的嘉宾中共广东省委书记李希形容，大桥是一座“圆梦桥”、“同心桥”和“自信桥”，粤港澳大湾区是习近平亲自谋划和部署推动的极大发展机遇，广东将以港珠澳大桥开通为时机，集全省之力，推动大湾区建设。

香港特首林郑月娥表示，感谢中央及三地合作，近期一连有三岸基建陆续开通，包括广深港高铁、港珠澳大桥及香园围莲塘口岸，令两地往来更方便，也令大屿山成为通往内地及国际的双门户。

澳门行政长官崔世安表示，大桥通车展示粤港澳三地紧密合作，具有政治、经济和社会意义，三地首次合作推进大型交通工程，丰富了一国两制方针和实践。

其他出席今早通车仪式的嘉宾包括主管港澳事务的中国副总理韩正、副总理刘鹤、中共中央办公厅主任丁薛祥、中央政策研究室副主任江金权、全国政协副主席董建华、梁振英、港澳办主任张晓明、广东省省长马兴瑞等。



（《联合早报》杨丹旭珠海报道）

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