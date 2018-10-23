分析师：中国加大民企金融支持 望缓解信用约束及股权质押风险

中国昨天（22日）晚间密集释放化解民营和小微企业融资困境的相关举措。分析人士认为，在政策落地前，对民企市场融资心理预期边际改善，若支持工具顺利实施，将有望缓解民营企业信用约束，实质利好信用扩张。不过，宽信用效果与经济动能的回升则有待于进一步政策支持与现有政策执行情况的进一步观察。

据路透社报道，广发证券分析师认为，民营企业债券融资支持工具如果顺利实施，有望改善市场风险偏好，缓解民营企业信用约束，实质利好信用扩张。增加再贷款和再贴现额度是货币偏松延续，有效性取决于市场风险偏好。短期来看，打破国企隐性刚兑难以快速实现，本次政策通过相对市场化方式，给民营企业显性担保，盘活民营信用，将缓解经济和金融体系的短期信用风险。

长期来看，中国政府正在通过建立国企和地方政府硬约束机制，放宽民营企业经营约束，减税提高主体积极性等政策，提高经济活力，这将提升经济长期效率和投资回报率，降低长期信用风险，从而提升金融机构风险偏好，缓解信用约束。整体来看，当前政策走在实质性利好的方向上，短期情绪提振明显，如后续能顺利落地确认，将对经济形成长期利好，提升银行板块估值。

来自联讯证券的李奇霖和钟林楠指出，由于今年民企违约事件较多，信用风险较大，各家金融机构一直在主动收缩风险偏好，央行与监管机构所推行的宽信用举措一直没有明显的效果。当民企现金流进一步耗损，对未来政策的不确定仍然较强时，民间投资可能也会出现弱化，届时经济增长动能将进一步变弱。

央行如今针对民企双管齐下，是在未雨绸缪，扩张信用与提升经济增长动能。增加再贴现再贷款额度是二季度政策的延续，是给予金融机构资金；而民企专项债券工具主要用于出售信用风险缓释工具、增加民企债的担保增信，是增加金融机构对民企的信心。两者结合，将快速有效的提升金融机构的风险偏好，加快宽信用政策的落地。

结合财政部关于进一步减税的表态、一行两会领导和副总理出面所做的预期管理、险资入市化解股票质押风险等一系列的举措来看，风险偏好在短期内有望继续回升，信用利差收窄，对风险资产将有所提振。但宽信用效果与经济动能的回升则有待于进一步的政策支持与现有政策的执行情况，需进一步观察。

中国总理李克强周一在国务院常务会议上指出，决定设立民营企业债券融资支持工具，以市场化方式帮助缓解企业融资难。出台更多有利于民营企业稳定健康发展的政策，对有市场需求的中小金融机构加大再贷款、再贴现支持力度，提高对小微和民营企业金融服务的能力和水平。

央行晚间则宣布，引导设立民营企业债券融资支持工具，稳定和促进民营企业债券融资；同时在6月已经增加了再贷款和再贴现额度1,500亿元（人民币，下同，约298亿新元）基础上，二者再增加1,500亿元额度，发挥定向调控、精准滴灌功能，支持金融机构扩大对小微、民营企业的信贷投放。

中国证券业协会也称，已初步形成证券行业支持民营企业发展集合资产管理计划的意向性方案，首次由11家证券公司达成意向出资210亿元设立母资管计划，作为引导资金支持各家券商分别设立若干子资管计划，通过吸引银行、保险、国有企业和政府平台等资金投资，形成1,000亿元总规模的资管计划，专项用于帮助有发展前景的上市公司纾解股权质押困难。



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