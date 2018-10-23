纳吉：若取消东铁 马国无法收回33亿

（早报讯）马来西亚前首相纳吉驳斥财长林冠英的说法，并警告说若终止东铁计划，马国不会收回100亿令吉（约33亿新元），反之中方会立即要求偿还贷款。

当今大马报道，纳吉昨天（22日）晚上在面簿贴文指出，中国进出口银行（Exim Bank of China）将会要求马国政府，把已投入工程的196亿8000万令吉，退还给东铁计划承建商—中国交通建设股份有限公司（CCCC，简称中国交建）。

他写道：“这项计划是由中国的进出口银行提供长达20年的优惠贷款所资助。至今，所有支付给中国交建的款项都是直接来自该银行……如果现在废止这项计划，中国进出口银行会取消我们的贷款，并要求我们立即偿还贷款。”

纳吉称，一旦政府取消东铁，就必须偿还贷款予中国进出口银行。他说：“因此，马来西亚无法收回100亿令吉，因为必须偿还给中国进出口银行，而且，我们得支付剩余的96亿令吉，中国进出口银行之前已发放这笔款项。”

马国政府已搁置并重新谈判东铁计划，而林冠英昨日表示，马国铁道公司（MRL）目前已为工程支付196亿8000万令吉。

他说，政府若终止东铁计划，在最糟情况下，只能收回其中的100亿零2000万令吉，或51%资金。

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