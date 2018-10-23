中国工信部：今年前三季度工业经济呈现“三稳”的运行态势

中国工业和信息化部副部长辛国斌今天（23日）在国务院新闻办举行的新闻发布会上说，中国前三季度工业经济呈现总体平稳、稳中有进、稳中有缓的运行态势，全国规模以上工业增加值同比增长6.4%，快于全年预期；信息通信业保持良好发展势头。

据澎湃新闻报道，中国前三季度工业通信业发展有以下几个特点：

第一，去产能、降成本深入实施。坚持不懈推进钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业化解过剩产能，防范“地条钢”死灰复燃。先进合规产能加快释放。加快推动降本减负措施落实，认真做好降低一般工商业电价政策第三方评估，组织涉企保证金清理检查。积极推动营商环境持续改善。

第二，新旧动能转换稳步推进。开展重大短板装备专项工程论证，实施新材料产业发展和工业强基工程，聚焦重点领域关键共性技术的研发，国家制造业创新中心已达九家。加快推动智能制造发展，促进首台（套）重大技术装备推广应用，突破一批核心关键技术，引导新能源汽车、机器人等行业发展。前三季度高技术制造业、装备制造业增加值同比分别增长11.8%和8.6%。

第三，发展质量效益不断提高。供给侧结构性改革、“放管服”改革以及一系列稳增长调结构增效益政策措施持续发力，企业经营质量不断提升，盈利能力明显增强。前八个月规模以上工业企业实现利润总额同比增长16.2%，主营业务收入利润率同比提高0.35个百分点。

第四，融合、绿色发展明显加快。组织智能制造试点示范，启动工业互联网创新发展一期工程，制造业与互联网融合发展加快。加快推动国家军民融合创新示范区建设。绿色制造加快推进，出台坚决打好工业和通信业污染防治攻坚战三年行动计划，开展工业节能专项监察，推进新能源汽车废旧动力蓄电池回收利用绿色制造取得积极进展。前八个月，单位工业增加值能耗同比下降3.3%。

第五，工业通信业对外开放取得新进展。明确汽车行业对外资全面开放时间表，实现一般制造业基本对外开放。上海自贸区电信开放政策推广至所有自贸区。前三季度制造业实际使用外资同比增长9.6%，高技术制造业实际使用外资同比增长22.5%。

第六，信息通信业保持平稳运行。前三季度电信业务收入同比增长3%，电信业务总量同比增长139.8%，互联网和相关服务业收入同比增长20.2%。网络提速降费助力信息消费井喷式增长。9月份中国移动用户户均移动流量消费达5.14GB，是去年同期的2.6倍。网络基础设施投资稳定增长，基础电信企业5G研发和试验加快部署。

辛国斌也指出，总体来看，前三季度工业通信业总体实现平稳运行，质量效益不断提高，产业结构持续优化，新旧动能有序转换，为完成全年主要目标任务打下较好基础。同时大家也要看到，当前中国工业发展内外部环境正在发生深刻变化，一些苗头性问题和风险隐患可能在部分行业、地区和领域出现叠加共振，复杂性和挑战性上升。下一步，工信部将对标对表高质量发展要求，认真落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，努力实现工业通信业平稳运行和高质量发展。

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