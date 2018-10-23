河北警方破获特大网上赌博案 冻结资金逾3500万元人民币

中国河北省公安厅今天（23日）公布，邯郸市魏县公安局经过近半年的缜密侦查，一举打掉一个网上开设赌场的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人44人，冻结银行账户402个，冻结资金3500余万元（人民币，下同，约700万新元）。

据中新社报道，魏县公安局网安大队长王永亮介绍，经过后期侦查发现，该网络代理涉及中国29个省、自治区、直辖市，涉案人员众多，而网站是境外赌博公司开设，服务器也在外国。

警方通报，今年春天，魏县公安局在工作中发现有人在网上开设赌场，收取抽头费、手续费。对此，警方高度重视，抽调20余精干警力组成专案组对案件展开侦查。侦查发现，魏县籍妇女张某有组织人员在网上参赌嫌疑。

经过深入侦查，张某等三人先后落网。其中，张某交代了在网上开设赌场、并成为邯郸总代理负责招揽赌博人员加入的犯罪事实。这些会员几乎每天都在该网站上参与赌博，累计赌资超过5亿元，张某负责每名会员的具体账目转入和转出，从中收取手续费非法牟利。

犯罪嫌疑人张某还交代，其丈夫刘某（因另一起赌博案现已被关押）前两年成为某赌博网站的邯郸地区代理。2017年10月，刘某被关押后，张某继续维持该网站代理，并从中抽头渔利。截至案发，张某、刘某两人共发展参加赌博人员289人，从中获利160万元。

根据犯罪嫌疑人的交代，办案民警赴北京、云南、西藏、四川、陕西、山西、河南等省市，找到参与赌博人员91人，抓获41人。同时，办案民警远赴云南，冻结部分赌博人员开户银行资金3500余万元。

截至目前，魏县警方已经刑事拘留21人，网上追逃29人，该案正在进一步调查中。

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