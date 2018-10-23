沪指跌逾2% 再度失守2600点关口

据中国证券网报道，截至今日中午2点08分，上证指数报2594.43点，下跌60.44点，跌幅达2.28%，成交额1346.47亿（人民币，下同）；深证成指报7548.62点，下跌200.2点，跌2.58%，成交额1548.74亿，两市合计成交额2895.21亿；创业板指报1287.11点，下跌27.83点，跌2.12%，成交额484.55亿。

盘面上看，行业板块全线飘绿，电子、建筑材料、食品饮料板块表现颓靡。两市个股跌多涨少，共计526只个股上涨，2880只个股下跌，64只个股涨停。

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