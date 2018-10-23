台中选会宣告“以核养绿”公投成案 将绑年底大选

台湾中央选举委员会（简称中选会）今日中午宣告，“以核养绿”补件连署查核结果确定过关，跨越连署门槛28万1745人份，依法公告公投案成立，并予编号为第16案全民投票案；再加上中选会日前已公告九项公投案成立，今年11月24日九合一选举投票日，将有10项公投案与选举同步举行。

据中时电子报报道，“以核养绿”公投案连署日前经户政机关查对后，合于规定人数仅27万9419人，与与成案门槛28万1745份仍差2326份，成为10案中唯一未达标之公投案；中选会也在16日委员会议中决议，依规定通知提案领衔人于30日内补提连署人名册。

中选会今则指出，提案领衔人黄士修于17日补提2万3,251份连署书后，已于同日将连署书送往台北市、新北市、桃园市及新竹县之户政事务所依法查对；而截至今日中午汇整查对结果，连署人数为1万4891人，删除不符规定1656人后，共1万3235份连署书合格，进一步加总后“以核养绿”案已合于规定人数为29万2654人，达《公投法》规定之连署人数门槛，确定成案。

黄士修今日上午也抢先发布采访通知，强调“以核养绿”团队有绝对信心，查对合格的数字一定超过2326张、达到成案门槛，且团队无论如何都会对中选会审查结果作出回应，并将说明下一步行动。

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