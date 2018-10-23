港立会九龙西补选候选人名单公布：五人争一席

香港特区政府选举管理委员会（选管会）22日正式公布2018年特区立法会九龙西地方选区补选候选人名单，共五人竞逐一个议席。

据香港中通社报道，22日晚，选管会举行简介会，向补选的候选人及其代理人讲解在进行竞选活动时应注意的重要事项，及介绍有关选举安排。

香港特区第六届立法会在2016年成立，由70名议员组成，其中功能界别选举的议员有35名，地方选区选举的议员有35名。此次补选将填补九龙西地方选区1个议席。

此次补选将于11月25日举行，候选人提名期已在本月15日结束。选举主任在提名期内，共收到6份提名表格，其中1名候选人因不符合《立法会条例》的规定而被选举主任决定其提名为无效。最终，获确定有效的提名表格合共5份。

简介会前，选管会以抽签方式决定候选人在选票上的排名次序：1号——伍迪希，2号——曾丽文，3号——李卓人，4号——冯检基，5号——陈凯欣。

简介会上，选管会主席冯骅法官特别提醒，《选举管理委员会条例》附属法例相关条文已修订，列明选民必须出示指定的身份证明文件，方可获发选票。选民申领选票时，必须出示香港身份证正本或其他指定的替代文件，例如有效的香港特别行政区护照正本。

简介会上，李卓人、被裁定提名无效的刘小丽等三人，高叫口号，扰乱秩序，被保安人员抬离现场。

在2016年的香港特区立法会议员就职宣誓仪式上，有六人未按香港特区法例规定宣誓，被法院先后依法取消议员资格。今年3月，选管会为其中四个空缺议席进行补选。此次补选的是余下两个空缺议席中的一个，另一个空缺议席因所涉及议员仍在上诉，而暂未进行补选。

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