香港首例微信劫案 劫匪要求转账1.5万元事败逃走

香港23日发生首宗微信劫案。一男子企图打劫长沙湾一间7-11便利店，要求店员微信转账1.5万元（港币，下同）至其账户，事败后逃走，香港警方正对事件展开调查。

据《星岛日报》报道，当日早上9时许，一名戴口罩的中年男子进入长沙湾顺宁道近东京街一间7-11便利店内，称自己有炸弹， 威胁一名女职员用微信支付转帐1.5万元到他的账户。 女职员按动警钟， 男子见事败离去， 离开时在店外弃下口罩，逃离现场。警方已封锁现场调查。

另据文汇网报道，根据微信支付门市现金增值规则，一般用户可透过绑定信用卡或进行身份认证，作支付密码设定，单次增值限额为5000元，每日上限为1万元；而未设置密码的户口，每月只可增值500元，换言之该名劫匪无法用单一户口劫走1.5万元。

此外，据《明报》即时新闻报道，过去香港不时发生便利店劫案，以电子支付方式行劫却闻所未闻，但内地曾发生以微信支付打劫路人的案件。2017年11月，浙江省宁波奉化一名男子于凌晨时分持刀抢劫一名夜归独行女子，除了劫走300元人民币现金外，更以微信支付劫走其微信钱包内的450元余额。但因微信支付与银行卡绑定，系统内包含个人身份纪录，涉事男子很快便被拘捕。

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