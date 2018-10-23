中国外交部：日本首相访华有助于两国务实合作提质升级

中国外交部发言人华春莹23日表示，相信日本首相安倍晋三访华将有助于两国务实合作提质升级，推动中日关系在重回正轨基础上取得新的发展。

据新华社报道，当日例行记者会上，有记者问：据报道，日本首相安倍晋三本周访华时，将有大约500名日本商界领袖陪同。这是否意味着此次安倍首相访华期间，双方在经贸领域将取得很多成果？

华春莹表示，经贸合作是中日关系的重要组成部分。今年是中日和平友好条约缔结40周年，也是中国改革开放40周年。这40年期间，日本经济界积极参与中国改革开放进程，开展中日经贸投资合作，促进了两国各自的发展及中日关系发展，为两国人民带来了实实在在的好处。中国有近14亿人口的巨大消费市场。当前，中国正在实施新一轮扩大开放举措，将给中日经贸合作带来更大的合作机遇和更广阔的合作前景。

她说，今年5月，国务院总理李克强访日期间，中日两国就扩大投资金融合作、开展第三方市场合作等达成一系列共识。此次安倍首相访华期间，双方将举行首届中日第三方市场合作论坛，还将探讨进一步加强高新科技、财政金融等领域合作。

华春莹说：“相信此访将有助于两国务实合作提质升级，推动中日关系在重回正轨基础上取得新的发展。”

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