澳门中联办新舵手 港媒指陈冬行情看高一线

上任仅一年的郑晓松日前在澳门中联办宿舍中莲大厦堕楼身亡，终年59岁，消息震动港澳政圈。澳门立法会主席贺一诚表示，在港珠澳大桥通车之际，加上明年是澳门回归20周年，很多工作都要郑晓松主持，对他在这个时候去世深感悲伤。

据网媒“香港01”报道，有来自中央港澳工作系统的消息指，明年是澳门回归20周年，国家主席习近平极可能南下访澳，作为中央政府驻澳最高代表机构的中联办的确责任吃重，加上明年澳门选举行政长官，中联办掌舵人的角色更为重要。

对此，有消息人士指，现任中联办副主任陈冬有机会成为继李刚后，另一位执掌澳门中联办的香港中联办官员。

现年54岁的陈冬是福建罗源人，早年在福建农学院担任讲师，之后进入政界，在福建官场打滚多年。1996年，陈冬出任福建省人大常委会环境委员会秘书处处长，之后便担任属于中共领导层第二梯队的共青团建省委副书记。

陈冬担任福建省共青团书记一职约三年半，2008年才调任福建省漳州市委副书记，历任漳州市委书记。接着他在2013年进入福建省领导班子，成为副省长、省委常委及政法委书记。2017年，距离特首选举不足半个月之际，陈冬“空降”香港中联办出任副主任一职，负责教育及青年工作。

不过，也有消息指，港澳办副主任宋哲有机会调掌澳门中联办。

外交背景出身的宋哲，曾两次派驻英国中国大使馆工作，长期在外交系统工作，2012年接替吕新华，来港执掌驻港特派员公署，2016年调任港澳办副主任，熟悉港澳工作。

早报订户新闻，更多精彩等着您！