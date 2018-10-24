中国药品管理法修正草案：实行疫苗责任强制保险制度

据《经济日报》消息，中国药品管理法修正草案22日提交全国人大常委会审议，草案全面加大对生产、销售假药、劣药的处罚力度，坚持重典治乱，强化全过程监管；围绕问题疫苗案件暴露的突出问题、实施药品上市许可持有人制度和推进审判制度改革等进行修改，及时回应社会关切。

草案明确，对生产销售属于假药、劣药的疫苗等六种违法行为实行从重处罚。同时强化对疫苗等特殊药品的监管，规定除药品监管部门规定的情形外，疫苗等特殊药品不得委托生产；实行疫苗责任强制保险制度。疫苗的上市许可持有人应当按照国家有关规定投保。在疫苗的研制、生产、流通、预防接种过程中应当采用信息化手段采集、留存追溯信息。

草案规定，对于生产、销售假药的罚款为药品货值金额的二倍以上、十倍以下，情节严重的罚款十倍以上、三十倍以下；生产、销售劣药的罚款为药品货值金额一倍以上、五倍以下，情节严重的罚款五倍以上、十五倍以下。

此外，草案落实“处罚到人”的要求，对严重违法行为的责任人进行处罚。有生产销售假劣药、违反质量管理规范等行为的，对单位的法定代表人或主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以没收收入、罚款、十年直至终身禁业的处罚。

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