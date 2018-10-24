台选举倒数一个月 贿选及暴力警方已移送侦办814人

台湾年底地方选举倒数一个月，台内政部今天表示，截至前天，警察机关已移送地检署侦办贿选及选举暴力案件共276件814人，宜兰县政府警察局更查获两位议员候选人涉嫌礼品贿选案。

据联合新闻网报道，内政部表示，为了净化选风，内政部日前已要求警政署及各警察机关加强查缉非法枪弹、选举赌盘、检肃黑道帮派及侦办贿选暴力犯罪，警政署从今年3月起，即要求各地方警察局加强收报贿选暴力情资，并于6月函颁相关执行计划，将查贿制暴列为当前重点工作，以重奖重惩、分组评核方式，督促各警察机关落实执行，截至今年10月22日为止，警察机关已移送地检署侦办贿选及选举暴力案件共276件814人。

内政部表示，在执行查贿制暴部分，为防制金钱、暴力介入选举，警政署要求各警察机关应全力查缉，截至10月22日止，各警察机关已收报各类贿选情资726件，暴力介入选举情资351件，移送各地方检察署侦办贿选等相关案件63件519人，选举暴力等相关案件213件295人。

内政部表示，目前查获的重大贿选案件，包括宜兰县政府警察局查获两位议员候选人分別涉嫌礼品贿选案、新竹市警察局查获黄姓里长候选人等16人涉嫌礼品贿选案、彰化县警察局查获赖姓乡民代表候选人等27人涉礼品贿选案，另台中市、嘉义市、新竹县政府警察局均有查获贿选犯嫌，由检方向法院声押获准。

此外，内政部表示，在查缉非法枪弹部分，警政署持续要求各警察机关积极扫荡，并秉持“以案查案、以人追枪、以枪追人、向上溯源、向下发展”原则，阻绝非法枪弹来源，今年1至9月共查获非法枪枝1896枝，比去年同期1509枝增加387枝。

内政部说，为防制黑道帮派介入年底地方公职人员选举，警政署联合台湾高等检察署及台湾各地方检察署于今年4月30日至5月4日、9月25日至9月29日，执行“选前全国同步扫黑行动”，共查获105案、逮捕犯嫌846人，其中九人具特定政党身分；另行动期间首恶声押获准率80.7%，并查获各式非法枪械43枝、查扣不法金流796万余元（新台币，约35万新元）。



早报订户新闻，更多精彩等着您！