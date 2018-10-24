中国国务院：去年国企资产负债总额118.5万亿元

中国全国人大常委会今日审议《国务院关于2017年度国有资产管理情况的综合报告》，此系建国以来，国务院首次向全国人大常委会作国有资产“全口径”报告。

据《新京报》报道，报告分别介绍了“企业国有资产(不含金融企业)”、“金融企业国有资产”、“行政事业性国有资产”、“国有自然资源资产”情况。

去年，企业国有资产(不含金融企业)中，央企资产总额76.2万亿元（人民币，下同，约15.1亿新元），负债总额51.9万亿元，国有资本及权益总额16.2万亿元，资产负债率68.1%；地方国有企业资产总额107.3万亿元，负债总额66.6万亿元，国有资本及权益总额34.1万亿元，资产负债率62%。

汇总中央和地方情况，2017年，全国国有企业资产总额183.5万亿元，负债总额118.5万亿元，国有资本及权益总额50.3万亿元。全国国有企业境外总资产16.7万亿元。

报道指，金融企业国有资产中，去年，国有金融企业资产总额241.0万亿元，负债总额217.3万亿元，形成国有资产16.2万亿元。全国金融企业所投境外机构资产规模18.1万亿元。

行政事业性国有资产中，去年，中央行政事业单位资产总额4.2万亿元，负债总额0.9万亿元，净资产3.3万亿元。其中，行政单位资产总额0.7万亿元，事业单位资产总额3.5万亿元。

去年，地方行政事业单位资产总额25.7万亿元，负债总额8.6万亿元，净资产17.1万亿元。其中，行政单位资产总额8.2万亿元，事业单位资产总额17.5万亿元。

汇总中央和地方情况，2017年，全国行政事业单位资产总额30.0万亿元，负债总额9.5万亿元，净资产20.5万亿元。其中，行政单位资产总额8.9万亿元，事业单位资产总额21.1万亿元。

至于国有自然资源资产 ，2017年，全国国有土地面积5.05亿公顷，内水和领海面积38万平方公里，天然气剩余技术可采储量5.5万亿立方米

此外，文物普查全国不可移动文物76.6万处，国有产权可移动文物1.1亿件(套)。

早报订户新闻，更多精彩等着您！