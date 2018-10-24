发改委：前三季度中国地区经济运行总体平稳

中国国家发改委政策研究室副主任兼新闻发言人孟玮说，2018年前三季度，中国地区经济运行总体平稳，东部地区稳中提质，中西部地区经济增速快于全中国水平，东北地区经济进一步回升。

据中新网报道，孟玮在今日举行的国家发改委发布会上指出，2018年前三季度，中国地区经济运行总体平稳，东部地区稳中提质，中西部地区经济增速快于全中国水平，东北地区经济进一步回升。前三季度，东部地区投资同比增长5.8%，增速比1-8月份提高0.1个百分点；中部地区投资增长9.6%，增速提高0.4个百分点； 西部地区投资增长2.3%，增速提高0.1个百分点；东北地区投资增长1.7%，增速与1-8月份持平。

孟玮表示，“三区三州”等深度贫困地区是脱贫攻坚的重中之重。大力改善这些地区的基础设施和公共服务设施，加快发展旅游业，对于带动深度贫困地区和贫困群众脱贫致富具有重要意义。

对此，发改委同文化和旅游部近日印发了有关建设方案，明确提出到2020年，支持一批“三区三州”等深度贫困地区的旅游基础设施项目建设，包括旅游咨询中心、区域性旅游应急救援基地、游客集散中心等设施。建设所需资金，由中央、地方共同承担。

孟玮指出，9月19日至21日，京津冀协同发展领导小组办公室组织召开京津冀协同发展工作现场会，总结了京津冀协同发展进展情况，研究部署了下一步工作。

从进展情况看，四年多来，京津冀协同发展战略有力有序有效推进。实现了三个“一批”：推动实施一批标志性项目。河北雄安新区和北京城市副中心规划建设稳步推进，累计打通扩容“断头路”“瓶颈路”800多公里，北京新机场航站楼主体结构全面封顶，雄安新区市民服务中心建成运营。推动一批重要改革事项落地。成立京津冀城际铁路投资公司，通过投资一体化带动区域轨道交通一体化；率先实行通关一体化改革，通关时间平均缩短41天。形成一批好的经验与做法。在创新合作模式推动非首都功能疏解，促进产业优化提升，统筹推进雄安新区、北京城市副中心各类规划编制，加强干部交流等方面，总结推广了一批好经验好做法。

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