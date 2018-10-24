美舰穿越海峡 台国防部：大陆确实采取军事行动

美国海军两艘神盾军舰日前在台湾海峡行使航行权，两岸都派遣舰艇随行，此举是否已造成海峡动荡？台湾国防部副部长张冠群上午表示，这是媒体评论，他表示尊重；他说近日海峡舰船艘次确实较多，但“过去也有”，而中国大陆确实对此采取了“军事行动。”

据联合新闻网报道，对于台美同时公布美舰穿越海峡的信息，双方是否有协调？张冠群则声称，台方近期针对大陆军机舰绕台或美舰经过周边情态，都曾公布相关信息，这是为呼应民众知情的权利。

针对此事，国民党立委江启臣表示，美国总统特朗普说他不担心中国大陆对此举的负面反应，显示美方不惜和大陆正面对决。而在美中“呛声”过程里，影响台湾股市与经济，尤其美国正在期中选举，下个月台湾也要选举，其中有必然关联。

国防部情资助理次长王绍华表示，美日近期确实在西太平洋有演习，但不在台湾周边，而在关岛，目前正执行中，预计在月底到11月初执行这项演习，台海周边相对而言没有情况。而只要在台海周边舰船战机动态，台军都有掌握。对11月中下旬台海有无军演，目前没有情资。对于美舰选择穿越海峡，台方没有评论，但有掌握。

国防部海军常务次长梅家树则表示，台海周边相关动态国防部都有掌握。而不管台湾或亚太情势，台方都不乐见情势升高。但台军一直在作相关战备整备，这是台军使命与任务。

梅家树说，他无法评论大陆与美方军事动态，但台方有掌握。在平时状况下，彼此都有节制。他说2015年有“十艘次”美舰穿越海峡，台方对海峡都保持严密监控，但若要提升战备必须有特殊状况。

对于此次美中台三方都派遣军舰进入台湾海峡，“台海布满八艘军舰”是否造成台湾不稳定情势增高？张冠群则表示，台军对整个状况都有掌握，而大陆确实对此采取了军事行动，台军按相关规定执行任务，会秉持原则因应。

早报订户新闻，更多精彩等着您！