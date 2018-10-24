台外长：台湾垮台将引发骨牌效应

中国大陆政府对台湾打压用尽各种手段，试图分化台湾人民，就连澳洲政府也注意到类似的行动。对此，台湾外交部长吴钊燮说，民主世界类似的担忧愈来愈多，澳洲和其他西方国家希望借鉴台湾的经验，了解大陆相关影响、干预的行动。

据《自由时报》援引《雪梨晨锋报》（The Sydney Morning Herald）报道，吴钊燮最近接受该报专访时表示，民主国家应该加强合作，打击北京的策略，且认为亚洲国家在保护台湾方面有利害关系，因为一旦台湾政权垮台，将会引发骨牌效应，导致其他亚洲国家一个接一个被攻克。

吴钊燮指出，大陆长期以来一直企图利用“锐实力”来影响分化台湾人民，而且观察到澳洲现在似乎也在处理类似的行动。吴钊燮说，台湾和澳洲应该互相交流、相互学习经验，以便台澳能够以协调的方式处理大陆施压行动，而且他注意到澳洲政府最近也在打击外国的干预和影响力。

台湾和澳大利亚消息人士告诉《雪梨晨锋报》，指外交和情报官员正在密切关注大陆在台湾的可疑活动，将其视为大陆行动的“试验场”（testing ground）。

《雪梨晨锋报》引述政府官员和分析人士表示，大陆直接入侵台湾的政治，透过网络上假消息和“假新闻”，招募商业和军事人物，以及向亲北京政客们汇集资金来分裂和混乱台湾。

吴钊燮说，大陆想要淘汰的是民主，因此对于这个地区的其他国家，如果台湾不能完好无损，若台湾被大陆拿下，其他国家将被大陆一个接一个攻克。

面对大陆企图威胁以武力夺取台湾，吴钊燮表示，政府正在模拟各种情况，从全面入侵台湾到隐密的行动，包括网络战、假消息和经济战，大陆正在实践这一目标，尤其是利用“锐实力”，企图分化台湾社会。

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