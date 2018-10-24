蔡英文：与理念相近国家推广自由开放的未来

台湾总统蔡英文今天接见华府智库并感谢特朗普政府展现对民主台湾的支持，强调未来台湾也将持续与理念相近的国家站在一起，推广一个自由开放的未来。她也举例，台美在面对不实信息这项非传统安全领域正强化合作，也期待未来有更多理念相近的朋友一起分享资讯、讨论交流。

据中时电子报消息，蔡英文今天上午接见华府智库“哈德逊研究所”访问团时表示，希望访宾们透过这次访问，看到台湾民主社会面对挑战时，所展现的坚韧力量。

美国副总统彭斯本月初在“哈德逊研究所”的演讲中，肯定台湾民主的成就。对此，蔡英文也感谢特朗普政府依据《台湾关系法》两度宣布对台军售，展现对民主台湾的支持。“在未来，我们也将持续与理念相近的国家站在一起，推广一个自由开放的未来。”

她举例，上星期台美“全球合作暨训练架构”（GCTF）在台北举办工作坊，推动媒体识读。她说，在印太地区以及世界其他区域，不实信息常常被用来破坏人民对于国家政府、甚至民主价值的信心。

蔡英文认为，面对不实信息带来的挑战，所有民主社会必须一起合作，让人民、媒体可以共同捍卫民主自由价值。她很高兴看到，台美在这项非传统安全领域强化合作，也期待未来有更多理念相近的朋友，一起分享资讯、讨论交流。

蔡英文表示，要打造一个自由、开放的印太区域，更需要根据当前国际情势，在传统安全领域做更完整的评估与准备。面对挑战民主的势力，过去两年，台湾不断提升国防自主，展现自我防卫的决心。

她再度重申，台湾人民不会屈服于压力。

早报订户新闻，更多精彩等着您！