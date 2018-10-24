中国9月CPI涨幅攀升 发改委回应：季节原因 后期有望平稳

中国官方公布的数据显示，9月中国居民消费价格指数（CPI）同比涨幅达2.5%。外界担忧，中国经济或存在通胀甚至滞胀风险。对此，中国国家发改委新闻发言人孟玮今天（24日）指出，当前中国物价保持平稳运行，并未出现趋势性上涨迹象。

据中新社报道，孟玮在国家发改委新闻发布会上指出，从前三季度情况看，中国居民消费价格温和上涨、波动较小。前三季度，CPI累计同比上涨2.1%，处于温和上涨区间，与美欧日等主要经济体较为接近，明显低于主要新兴经济体。同时，月度走势也较为平稳，1月至9月的各月CPI同比涨幅都在1.8%至2.9%之间。

谈到9月的明显上涨情况，孟玮表示，9月CPI涨幅攀升主要受季节性因素影响。主要有三方面因素，一是夏秋季节蔬菜轮替、前期部分地方遭受极端天气等因素导致鲜菜价格环比上涨9.8%；二是季节变化导致鲜果价格环比上涨6.4%；三是中秋、国庆节日消费需求增加，拉动猪肉、鸡蛋价格分别上涨3.7%和2.2%。这几项因素对CPI环比涨幅的贡献达63.5%，是CPI涨幅攀升的主要原因。

对于社会上关于通胀的担忧，孟玮表示，国际上通常用扣除食品、能源价格影响后的核心CPI来衡量经济运行和通胀走势。1月至9月，中国核心CPI累计同比上涨2.0%，比去年同期低0.1个百分点；9月同比上涨1.7%，比上年同期低0.6个百分点，是近两年来的低点，表明经济运行中并无通胀风险。

展望后期，孟玮指出，中国农业生产稳定，粮食、生猪、蔬菜、油料市场供给充裕；工业生产平稳，工业消费品市场总体供大于求；服务业供给数量和质量不断提升。尽管可能会受季节性、临时性等短期扰动因素影响，但不会改变物价总体平稳运行的态势。“今后一段时间，中国价格总水平有望继续保持平稳运行。”

孟玮表示，下一步将密切关注重点商品市场和价格变化，有针对性地做好调控监管，努力保持市场和价格总体稳定。

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