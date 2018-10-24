山东龙郓矿灾：仍未发现剩余被困人员

中国山东龙郓煤业“10•20”冲击地压现场应急救援指挥部专家组组长王端武今日中午通报最新救援情况时称，目前整个救援进展紧张有序，但仍没有发现剩余被困人员，“我们将全力以赴，采取各种措施加快救援进度，不抛弃、不放弃”。

据中新网报道，王端武说，目前井下共有救援专家、技术人员、救护队员等570人，其中1303泄水巷救援人员81人，3#联络巷救援人员97人。同时，从新巨龙公司、郭屯煤矿调集了两个整建制预备队，共122人，随时待命。救援工作正在紧张有序开展。

10月20日23时左右，山东龙郓煤业有限公司发生冲击地压已确认三人死亡，一人获救，18人仍被困。

王端武称，1303泄水巷(下头)水平段维护加固顶板20米，100米破坏区顶板两帮加固全部完毕，拐点以上6米位置进行顶板超前加固，累计加固顶板106米；清理冒落煤矸7米，距离拐点17米，累计清理83米。1303泄水巷3#联络巷维护加固顶板和清理冒落煤矸工作全部完成。通过钻孔探查，排除了应力集中的担忧，正在做贯通工作。贯通后，将立即调整通风系统。

他还说，井下现场救援作业地点空间狭窄、无法使用机械设备；温度高、湿度大，现场环境条件差；巷道岩体严重破碎，冒落高度大，巷道支护难度大等仍是当前救援面临的主要困难。

王端武透露下一步救援计划时表示，1303泄水巷皮带机尾处将继续向前清矸并延伸机尾，泄水巷拐点以上继续进行巷道加固维护，同时在1303泄水巷3#联络巷开展贯通工作。



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