《大轰炸》将在北美如期上映 范冰冰戏份或将保留

据观察者网报道，上周美国知名娱乐媒体“好莱坞新闻前线”（Deadline）说，《大轰炸》仍会按照原定计划，于10月26日与美国的观众见面。而且，上映的将是另一个版本，范冰冰或仍将担任主演。

“梨视频”昨日称，该片北美发行方——狮门影业（Lions Gate Films）的高管证实了这一消息，但并未透露范冰冰的戏份是否遭到删减。

据报道，两个多月来，《大轰炸》在中国的上映之路可谓一波三折。影片最初计划于8月17日上映，后来却以“接近国际发行档期”为由，突然改档至10月26日。10月17日，导演萧锋又通过微博宣布，电影将取消在院线公映的计划。不是改档，而是彻底取消上映。

在此背景下，“好莱坞新闻前线”于10月18日放出消息称，尽管中国取消了《大轰炸》的上映，但其在北美的发行计划并不会受到影响。狮门影业预计将于10月26日在狮门家庭影院频道上线该片，并在院线小规模上映。

由于狮门影业并未参与影片的中国版本制作，这意味着，即将在北美上映的《大轰炸》是另一版本。

截至23日晚，有位“梨视频”拍客联系到了狮门公司投资者关系高级副总裁彼得·威尔克斯进行求证，对方通过邮件正式回应，“确有此事。”

按照威尔克斯的说法，《大轰炸》将如期于当地时间本周五（10月26日）在狮门家庭娱乐市场上线。而狮门子公司Grindstone也将在视频点播平台，与院线同步发行该片。

但有中国媒体联系了《大轰炸》的中国国内宣传方和导演萧锋，他们都表示不知情。

众所周知，范冰冰早在8月初，就被中国版《大轰炸》“除名”了。不过，对于北美版中会否保留范冰冰的戏份，狮门方面暂未做出答复。

但在“好莱坞新闻前线”看来，答案或许是肯定的。报道用了大量篇幅详细介绍了范冰冰事件及其对中国版《大轰炸》造成的负面影响，并点出北美版仍将由布鲁斯·威利斯和范冰冰主演。

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