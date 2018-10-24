安倍明天访华 将与习近平等领导举行会谈

日本首相安倍晋三今天（24日）在众院全体会议上发表施政演说时提及即将对中国进行的访问，他强调“将在所有层面飞跃性地增进交流，使日中关系提升至新阶段”。安倍将于本月25日至27日对中国进行正式访问，这是日本首相时隔七年正式访华。

综合香港中通社和日本共同社报道，日本外务省介绍，安倍访华日程为期三天，将持续至27日。25日抵达北京后，将出席日中和平友好条约40周年纪念仪式。安倍将在26日先后与李克强和习近平会面。

安倍日前在接受中国媒体书面采访时表示，他希望在此次访华期间，与中方一道庆祝值得纪念的日中和平友好条约缔结40周年，同时与中方领导人就本地区及世界面临的诸多课题坦诚交谈，以期扩大政治、安全保障、经济、文化、国民交流等所有领域的合作范畴，助力日中关系取得更大发展。

新华社24日发文指出，日本首相时隔七年正式访华，信号鲜明，意义重大，成果可期，必将有利于中日关系持续改善并进入新的发展阶段。推动中日关系持续健康稳定发展，有助于亚洲和平繁荣和全球治理改善。文章说，“我们深信，中日双方只要同心协力，相向而行，不忘和平友好初心，放眼健康长远未来，中日关系必能稳中有进，迎来新的更大发展”。

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