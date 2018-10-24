法媒指中国间谍有规模渗透法国 至少千人以上曾被主动接触

据网媒“香港01”援引法国《费加洛报》专题报道，法国对外安全总局（DGSE）和国内情报总局（DGSI）收集的资讯显示，至少4000名公务机关的主管和员工、战略企业合作伙伴及意见领袖圈子的主要人物，曾在领英（LinkedIn）或Viadeo等商务社交网站上被使用假身分的中国情报人员看上且主动接触。

报道举例，37岁的茱莉（Julie）任职于法国经济部辖下单位，一名叫做萧恩（Shawn）的男子透过领英网站联系她，档案显示这名男子替一家猎头顾问公司工作。萧恩提出一份很吸引的合作邀约，茱莉同意前往中国与他会面，并到一个观光客很多的东南亚地区“工作”。

而另一宗案例指，事主夏勒（Charles）在法国驻亚洲某地的大使馆工作。三个月内，几家中国的人力公司和智库曾主动接触他，所有邀约信息都写得很相似，提议以300至500美元（约414至690新元）请他撰写有关中法关系的粗略报告。

报道说，上述这些真实案例只是中国在法国运行间谍行动中的冰山一角，目的是大规模掠夺国家内部和经济财产的敏感资料。

欧洲情报部门资料显示，中国特务机构在领英网站至少管理著500个类似假用户。他们的目标通常是极具潜力的法国年轻主管，或专攻国防、外交的政治经济领域专家等。

报道指，有些被吸收的法国人甚至被唆使去参加行政考试，以便渗透到法国各部会和情报机构。虽然有人可以及时警觉到这是一个骗局，但法国情报单位判断，“有数百个目标已进入受到相当牵连的阶段。”



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