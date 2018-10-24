英国称将继续赴南中国海行使“航行自由”　中国外交部：停止挑衅

对于有英国官员称，英国将继续赴南中国海行使“航行自由”，中国外交部发言人华春莹今天（24日）在例行记者会上回应时督促英国“严肃对待中方关切，停止此类挑衅行为”。

据“外交部发言人办公室”微信公众号的消息，有记者问提问：“据《金融时报》报道，英国第一海务大臣琼斯在接受该报采访时表示，尽管英赴南海（南中国海）行使“航行自由”被中国指责为“挑衅行为”，但英方仍将继续这一行动。个别国家对联合国海洋法公约存在着有别于大部分国家的不同解读。英方有义务在亚太地区显示对盟友的“实际支持”，并抵制中国藐视联合国海洋法公约的做法。请问中方对此有何评论？”

华春莹回应时说：“我们注意到有关报道，对报道中提及的英方有关表态表示严重关切和坚决反对。正如大家所看到的，当前南海地区形势趋稳向好，中国和东盟（亚细安）国家都有强烈的意愿，也都正在采取实际行动来维护南海（南中国海）地区的和平稳定。但是也正如大家看得清清楚楚的，有个别国家不愿看到南海（南中国海）风平浪静，而是试图不停制造麻烦和事端，企图使南海风高浪急。你刚才提到的英方官员称，个别国家对联合国海洋法公约存在有别于大部分国家不同的解读，我想问问英方，它能代表国际社会的大部分国家吗？中国从一开始就是联合国海洋法公约的签署国，我们始终遵守公约，而不像英方所说的它的某位盟友，至今还没有批准公约，不是联合国海洋法公约的正式成员。我想英方应该抵制的恰恰是它这位盟友的做法，而不是以盟友划线，选边站队。”

华春莹指出：“南海（南中国海）航行自由从来不存在任何问题。几年来，那些声称关切南海（南中国海）航行自由的人从来没有拿出任何一个实例，证明现在南海（南中国海）航行自由存在问题，可见所谓的航行自由问题就是一个伪命题。那些打着“航行自由”旗号的人的所作所为，实质是以武力胁迫手段来推进自己对于国际法单方面的理解，这是违反国际法和国际规范的。”

华春莹也称：“英国‘海神之子’号船坞登陆舰不久前擅自闯入中国西沙群岛领海，已经对中英关系造成了损害。我们强烈敦促英方严肃对待中方关切，停止此类挑衅行为。”

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