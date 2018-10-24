港珠澳大桥通车 港赌客：将来会多搭巴士去澳门

港珠澳大桥今日正式通车，不少要到澳门赌场的香港旅客说，搭直通巴士较搭船方便，而大桥开通后，将会更多乘搭直通巴往来香港和澳门。

据网媒“香港01”报道，乘坐首辆班车到澳门的谭先生说，能够于大桥通车首日乘搭直通巴士经过港珠澳大桥，机会实在非常难得，极具纪念性。另外，他也形容今日整个车程和通关过程顺利，途中未有塞车情况。

谭先生续指未来再到澳门，都会选择乘搭跨境直通巴士。“未来值得再经港珠澳大桥前来澳门，应该会有很多用桥的机会。”

一名女士邓太太则表示，希望能见证历史。她续指未来会选择乘坐直通巴士往来澳门，又指“终于不需要下下去港澳码头上船了。”

不过，有市民认为，搭船可能较搭直通巴士方便。

一名乘坐首辆班车到澳门的马先生指，今日为港珠澳大桥通车首日，希望能够“见识一下”。他认为大桥的构思很好，能够贯穿港珠澳三地整个经脉。但他指未来需视乎到澳门的目的，乘船到澳门仍有一定优势。

由于码头通关程序并不需如直通巴士般“上上落落”，因此乘船从香港到澳门的时间会比巴士快。他续指船票的价钱相比直通巴士便宜约20元（港元，约4新元），未来有较大机会选择坐船往来澳门。

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