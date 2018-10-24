吉利与戴姆勒将在中国组建高端专车出行合资公司

戴姆勒出行服务有限责任公司与浙江吉利控股集团管理的吉利集团（新业务）有限公司今天（24日）宣布，双方将在中国组建合资公司，提供高端专车出行服务。

中新社报道，浙江吉利控股集团24日透露，该合资公司总部将设在杭州，双方持股比例为50:50，计划在中国的部分城市提供高端专车出行服务，使用高端车型将包括但不限于梅赛德斯-奔驰品牌，初期车型包括梅赛德斯-奔驰S级车、E级车、V级豪华多功能车以及梅赛德斯-迈巴赫轿车，未来也将使用吉利集团旗下高端纯电动车型。

戴姆勒金融服务股份公司首席执行官恩腾曼（Klaus Entenmann）表示，在为实现自动驾驶而不断努力的过程中，戴姆勒集团已做好充分准备，通过不断拓展全方位的出行服务，持续推进转型。该合资公司将对戴姆勒不断丰富出行服务、扩展全球业务并巩固在出行市场的优势地位起到重要作用。

浙江吉利控股集团总裁安聪慧表示，双方公司均已在移动出行服务领域展开了业务布局，此次强强联合将是吉利控股集团由汽车制造商向全球汽车科技集团转型的关键举措。

该谅解备忘录的签约仪式在德国斯图加特戴姆勒总部举行，安聪慧和恩腾曼出席了签约仪式。

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