习近平：把自由贸易试验区建设成新时代改革开放新高地

据新华社今天（24日）报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平日前对自由贸易试验区建设作出重要指示指出，建设自由贸易试验区是党中央在新时代推进改革开放的一项战略举措，在中国改革开放进程中具有里程碑意义。五年来，各自由贸易试验区认真贯彻党中央决策部署，锐意进取，勇于突破，工作取得重大进展，一大批制度创新成果推广至全国，发挥了全面深化改革的试验田作用。

习近平强调，面向未来，要在深入总结评估的基础上，继续解放思想、积极探索，加强统筹谋划和改革创新，不断提高自由贸易试验区发展水平，形成更多可复制可推广的制度创新成果，把自由贸易试验区建设成为新时代改革开放的新高地，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献更大力量。

中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出批示指出，五年来，有关地方和部门密切配合，推动自贸试验区在改革开放的“深水区”积极探索创新，勇于攻坚克难，在多方面取得重大进展，成绩应予充分肯定。望以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，坚持新发展理念，更大力度推动自贸试验区改革开放创新。要着眼解决深层次矛盾和结构性问题，强化改革统筹谋划和系统集成，继续狠抓制度创新，加快形成发展和竞争新优势。积累更多可在更大范围乃至全国复制推广的经验，进一步发挥改革开放“排头兵”的示范引领作用。

中共中央政治局常委、国务院副总理韩正24日出席自由贸易试验区建设五周年座谈会并讲话。韩正表示，建设自贸试验区是以习近平同志为核心的党中央在新形势下全面深化改革、扩大对外开放的一项战略举措。五年来，在党中央、国务院坚强领导下，有关地区和部门共同努力，自贸试验区建设取得重大进展。要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，继续解放思想、提高认识，牢牢把握制度创新这个核心，进一步推动自贸试验区改革开放和高质量发展。

韩正强调，自贸试验区是国家的试验田，不是地方的自留地，要一切服从服务于国家战略进行探索和试验。自贸试验区是制度创新的高地，不是优惠政策的洼地，要紧紧依靠制度创新激发市场活力。自贸试验区是“种苗圃”，不是“栽盆景”，要加快形成更多可复制可推广的制度创新成果。自贸试验区是“首创性”的探索，不是简单优化程序，要坚持大胆试、大胆闯、自主改，彰显改革开放试验田标杆示范带动引领作用。

韩正要求，有关地区和部门要认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神，突出重点领域和关键环节，做好自贸试验区各项工作。要加快转变政府职能，扎实推进“证照分离”改革，深化负面清单制度改革，推进贸易监管制度创新，加强改革系统集成。要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，奋力开创自贸试验区建设新局面，为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的贡献。

中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。中共中央政治局委员、上海市委书记李强出席会议。国务院推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组成员单位、国务院自由贸易试验区工作部际联席会议成员单位、中央有关部门、12个自由贸易试验区所在省市和自由贸易试验区管理机构负责同志参加会议。

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