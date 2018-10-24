广东21世纪海丝博览会2018明天开幕 越南参展规模为历届最大

2018年广东21世纪海上丝绸之路国际博览会将于明天在东莞开幕。在中越贸易高速增长的背景下，今年越南企业的参展规模为历届最大，中国东盟（亚细安）农资商会副会长孙岩表示，这是一个信号，象征着中越两国经贸交流的积极方向。

今年越南企业以近2500平方米的143个展位参加海丝博览会，参展商品包括咖啡、榴莲饼、椰子糖、椰花饼等食品，以及红木家具、小工艺品等。

孙岩今天下午在海丝博览会展馆内接受媒体群访时表示，今年是越南第四年参加海丝博览会，第一年越南馆共设33个展位，第二年翻倍达到66个展位，第三年120个展位，今年规模再度扩大，与此同时，越南企业参展的层次也在不断提高，今年来参加海丝博览会的就不乏越南上市企业与著名品牌。

孙岩指出，越南展团参加海丝博览会的规模逐年扩大，表明越南企业对中国－越南经贸合作前景充满信心，也反映了历届企业通过参展取得不错的效益。

他也表示，对于参加海丝博览会，越南国家级商协会越来越重视，包括越南高科技农业协会此次组织了十家会员企业参展，另外，越南手工艺村协会、越南食品协会、越南物流协会都组织了会员企业来东莞参展。

中国是越南第一大贸易伙伴，越南则是中国在亚细安国家中的第一大贸易伙伴，目前两国的经贸发展被认为处于历史最好水平。

去年中越双边贸易额突破1000亿美元（1378亿新元）大关，今年继续保持良好发展态势，前六个月中越双边贸易额达到660.4亿美元，同比增长28.8%，每月双边贸易额均达到100亿美元以上。（《联合早报》曾实东莞报道）

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