安倍称中国发展对日本乃至世界是巨大机遇 华春莹：对安倍的积极表态表示欢迎

对于日本首相安倍晋三称中国经济发展对日本乃至全世界都是巨大机遇，中国外交部发言人华春莹今天（24日）在例行记者会上说，对安倍的“积极表态表示欢迎”。

据“外交部发言人办公室”微信公众号的消息，有记者问：“据报道，日本首相安倍接受媒体采访时表示，中国经济发展对日本乃至全世界来说都是巨大机遇，值得欢迎。日中两国应为加强世贸组织等多边自由贸易体制保持合作。中方对此有何评论？”

华春莹回应时说：“我们注意到有关报道，对安倍首相有关积极表态表示欢迎。今年是中国改革开放40周年。40年来，中国发展取得了巨大成就，不仅使中国人民过上了更好的生活，也为包括日本在内的世界各国带来了巨大机遇，为促进地区和世界的和平繁荣作出了重要贡献。今年是中日和平友好条约缔结40周年，也是《中日关于全面推进战略互惠关系的联合声明》发表10周年，这一文件明确宣示中日互为合作伙伴、互不构成威胁，相互支持对方的和平发展。这些原则在今天依然具有重要现实意义。双方应承前启后，继往开来，巩固中日关系的政治法律基础，确认互为合作伙伴的重要共识，开辟两国关系未来发展的新蓝图。”

华春莹也指出：“当前世界面临国际规则和多边秩序受到严重冲击的局面。中日作为亚洲重要国家和世界第二、第三大经济体，在抵制各种形式的单边主义、保护主义，维护多边主义和自由贸易方面肩负着重要责任。双方应该责无旁贷，加强沟通合作，共同维护国际规则和秩序，为促进世界和平与发展作出各自应有努力。”

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