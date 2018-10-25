河南郑州至比利时列日中欧班列正式开通

中欧班列24日再度“扩军”，河南省会郑州至比利时物流枢纽列日的货运班列正式开通。

据中新社报道，当日在列日集装箱码头，正在率团访问比利时的河南省副省长何金平与比利时瓦隆区(列日所属大区)副首席大臣兼经济大臣皮埃尔—伊夫·热奥莱共同出席开通仪式，并为班列开通剪彩。

据介绍，首发开往郑州的班列共有29节车厢和37个集装箱，运载货物包括汽车零部件、农副食品、医药产品等，运期预计12天；整条线路开行初期计划每周对开一班，待线路稳定运行后计划每周对开两班。

这是河南继德国汉堡、慕尼黑之后开通的第三条中欧班列。何金平表示，比利时地处西欧“十字路口”，其高速公路网与欧洲各大城市紧紧相连，又是世界十大商品进出口国之一，开通郑州至列日班列既着眼于满足市场需求，也是两地共同发展(河南省与瓦隆区互为友好省区)的良好愿望。

班列运营方郑州国际陆港开发建设有限公司总经理赵文明表示，郑州至列日班列除为比利时本地企业服务，还将辐射德国、法国、荷兰、卢森堡，意大利等周边国家，未来希望与汉堡和慕尼黑班列形成“物流三角”，推动中欧贸易更加便利便捷。

作为“一带一路”建设重要载体，中欧班列自2011年3月开始运行。据统计，截至今年6月，中欧班列累计开行突破9000列，运送货物近80万标箱，中国国内开行城市48个，到达欧洲14个国家42个城市。

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