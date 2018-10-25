阿里京东否认停止社招，猎头称互联网公司社招以高端人才为主

据北京青年报25日报道，继华为后，阿里、京东等中国大公司也被传全面收缩hc（人员编制），不批offer。该消息被阿里、京东方面否认，称社招并未停止。不过也有猎头向记者表示，目前两家公司的社招基本以较高级别的专家、管理岗为主，很多中低级别都已经没有相关社招岗位。

爆料称，阿里、京东都已经全面缩减人员编制，还有停止社招、即将发文的消息被放出。不过，24日阿里、京东双双对此进行了否认。

阿里表示，“收缩招聘”只是阿里巴巴近期的一次人才盘点和人才体系升级。阿里介绍了公司关于人才的观点：“阿里是在人才投资上投入最大的企业，永远会在人才上投资；阿里巴巴的战略以及阿里巴巴不断创造出的全新的商业和生活场景，阿里巴巴对技术和未来的投入，都决定了我们对人才的持续投入和要求，超过了国内任何其他公司。阿里巴巴每隔一段时间都会进行这样的人才体系升级。”

据阿里巴巴方面透露，新一轮的人才升级已经开启：这次人才体系升级的主要目的是不拘一格降人才，激发和释放年轻人的能力和潜能，给有灵性的年轻人破格晋升的机会。

京东也表示，停止社招的消息不属实。有最近面试京东的员工称，京东最近是校招季，校招为主，但社招也没有停止。

有猎头表示，目前各大互联网公司对社招的要求都是以高端人才为主，如阿里主要招聘P7以上级别的员工，京东招聘的员工也要求有3-5年以上的工作经验，中低级别的岗位基本已经不放出来。

早报订户新闻，更多精彩等着您！