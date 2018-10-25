栗战书：中国绝不走国强必霸的老路

据新华网报道，中共中央政治局常委、全国人大常委会委员长栗战书昨晚晚出席第八届北京香山论坛欢迎晚宴，并发表演讲。

栗战书说，北京香山论坛旨在增信释疑、凝聚共识、扩大合作，自创办以来已逐步发展成为亚太地区重要的高端防务安全对话平台。

栗战书表示，中国国家主席习近平指出：“世界繁荣稳定是中国的机遇，中国发展也是世界的机遇。”中国改革开放40年取得的历史性成就、发生的历史性变革，是中国人民众志成城、砥砺奋进的结果。中国的改革开放之路，是中国与外部世界的合作共赢之路。

栗战书强调，在当今“地球村”时代，没有哪个国家能够独立应对人类面临的各种挑战，也没有哪个国家能够退回到自我封闭的孤岛。中国始终高举合作共赢、多边主义、结伴不结盟的旗帜。中国绝不走国强必霸的老路，无论发展到什么程度，永远不称霸。中国始终主张通过平等对话与协商，按照规则和共识妥善解决国际问题。“一带一路”倡议已成为广受欢迎的国际合作平台，一大批项目落地生根，沿线国家民众从中不断得到实惠。

栗战书指出，中美两国关系发展最深刻的一条经验和启示是，中美合则两利、斗则俱伤，合作是双方唯一正确选择。中美双边贸易绝不是美国向中国输送财富的“单行道”。事实上，美国从中美经贸合作中获取了巨大的经济利益。双方应相向而行，通过对话磋商妥善解决两国关系中存在的问题，确保中美关系沿着正确轨道向前发展。

栗战书强调，世界上只有一个中国，台湾是中国不可分割的一部分。有的国家在台湾问题上采取了一系列错误做法，损害台海和平稳定，也威胁着地区和平安宁，我们对此坚决反对。我们将继续坚持“和平统一、一国两制”方针，以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景。同时，我们坚决维护国家主权和领土完整，有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，挫败任何形式的“台独”分裂图谋。

栗战书在演讲中还阐述了中方在朝鲜半岛核问题和南中国海问题上的原则立场。

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