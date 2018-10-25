中国教育部：学校要在重点时段播放预防中小学生沉迷网络提醒

中国教育部门今年印发《关于做好预防未成年人沉迷网络教育引导工作的紧急通知》并致信全中国家长，强调各方面尽心尽责，共筑防范网络沉迷之“堤”。

据新华社报道，为做好加强预防中小学生沉迷网络教育引导工作，教育部针对学校、家庭分别提出要求：学校要在重点时段播放预防中小学生沉迷网络提醒，及时向家长推送防范知识；要通过课堂教学、主题班会、板报广播、校园网站、案例教学、专家讲座、演讲比赛等多种形式开展专题教育，引导学生自觉抵制网络不良信息和不法行为；要明确各岗位教职工的育人责任，将预防沉迷网络工作责任落实到每个管理环节；要及时发放教育部研制的预防中小学生沉迷网络的教师、家长和学生手册及致家长的一封信，组织收看专题警示片；要推动家长履行监护职责，提醒家长加强与孩子的沟通交流。家庭要发挥好第一个课堂作用，父母要承担起第一任老师职责。

另外，教育部提醒，家长要切实承担起对孩子的监管职责，制止和矫正孩子网络成瘾、游戏沉迷和不当消费行为。

“借鉴亚洲国家和欧美国家防治中小学生沉迷网络的经验，中国可以从预防、治疗两个角度，学校、家庭、社会三维空间，政府部门、社会组织、中小学校和学生家长四个层面构建全员式、全时空、全方位的中小学生沉迷网络防治体系。”武汉大学中国教育家研究中心教授程斯辉说，中小学校要加强学生的网络使用教育、重视课后服务，同时也要重视家长教育和家庭预防，推动家长履行监护责任。

他建议，通过家长学校或家长会传播防治沉迷网络的相关知识，提高家长的媒介素养和沟通技巧，要求家长以身作则尽量减少上网时间，促进家长与学生的有效沟通与交流，对网络成瘾做到早发现、早预防和早控制。

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