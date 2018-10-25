台国民党庆光复节 吴敦义宣示2020重返中央执政

今天是台湾光复节，国民党上午在台湾各22个直辖市、县市同步举行“庆祝抗战胜利暨台湾光复七十三周年”，并向已故前总统蒋中正铜像献花。吴敦义细数国民党对缔造中华民国、建设台湾的贡献，借此强调，国民党有承担任务与使命的决心，并宣示今年九合一选举要赢得台北市长在内的更多执政地区，2020重返中央执政.。

据《自由时报》消息，吴敦义指出，国民党当年带领中华民国抗战胜利，光复并建设台湾，不只把钱复、傅斯年等非常重量级的学者及文化传承的大师载来台湾，还把在北京、上海的中央银行、中国银行数百万两的黄金转移到台湾，以及把故宫重要国宝移来台湾，这些都成为后来台湾的重要人文及财产，有了这些财产才能发行新台币，稳定当时金融，然后又推动三七五减租、耕者有其田以及地方自治，从地方到中央公职后来完全进入民选，这就是国民党对台湾做出的重大贡献。

吴敦义说，目前台湾虽然较多纷扰，外交处境不佳，社会治安也产生许多暴力状况，而且令人担忧两岸没有维持2008年至2016年的现状，两岸关系更陷入“已读不回”，因此国民党负有严肃的责任，今年九合一选举必须全力以赴，包括台北市长选举在内赢得更多的执政县市，以激奋人心。“2020年就能重返执政，拨乱反正。”

他还说，台湾促转会竟然变成与“东厂”一样，而且各种措施都是在打击、追杀竞争政党的国民党。“社会该改的却没有改成功，不该改的，却用力很深，才会造成社会动荡，暴戾风气蔓延。”



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