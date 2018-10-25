中国各地频现假展览 草间弥生村上隆拟控展方

据香港东网报道，近日有中国展览举办单位打着日本著名现代艺术家草间弥生和村上隆的旗号，在中国多地大搞展览，展出大量抄袭两人作品的赝品。有日本媒体说，草间弥生和村上隆方面正在研究对假展览主办方采取法律行动，控以侵害著作权。

草间弥生的代理律师小野寺良文表示，中国展方以“草间弥生×村上隆藏品双联展”为名，展出大量冒充“波点女王”草间作品的画作及雕塑等，今年4月以来先后于深圳、广州、武汉、上海、长沙举办。

据报道，该些展览大多是免费开放，但在上海举办的一次展览，成人票索价60元（人民币．下同，约14新元）、一名成人和一名小孩的亲子票索价100元。对此，小野寺向会场方发放警告书，展览才在会期中途被叫停。

小野寺说，草间弥生和村上隆均没有参与这些作品的创作，“相关人士确认后发现，这是一眼就知道是伪作的粗劣作品”，他们正探讨以涉嫌侵害著作权和违反《反不正当竞争法》等为由，要求对侵权方采取刑事和民事两方面的法律措施和行政处分。村上的代理律师上山浩也表示，“事件性质十分恶劣。”

草间弥生被美国艺术网站选为“21世纪十大前卫艺术家”，作品善用高彩度对比的圆点花纹，因而被称为“波点女王”。村上隆的作品则带有浓厚的卡通漫画色彩，同时影射日本文化内涵，让他成为目前国际上热门、也最具争议的艺术家之一。

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