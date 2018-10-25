中国防长：美国污蔑中国干涉美国内政

（早报讯）中国国防部长魏凤和今早批评美国污蔑中国干涉美国内政，呼吁世界别重蹈冷战的覆辙。

魏凤和今天在中国创办的最高规格安全论坛香山论坛开幕式上，发表主旨演讲，措辞严厉地以回应了美国关于干涉内政、台湾问题的言行。

美国总统特朗普和副总统彭斯先后指责中国试图干预美国11月中期选举，中国外交部对此已作出强烈回应。

魏凤和今天说，美国一些高级领导人前不久的演讲污蔑中国干涉美国内政，对中国内外政策进行无端指责，严重损害了两国的关系和互信合作，中国表示强烈的愤慨和坚决的反对，强烈敦促美国纠正错误，停止损害中国利益和中美关系。

他说：“相信世人眼睛是雪亮的，公道自在人心。事实证明，对抗性安全模式早已不合时宜。世界不应重蹈冷战的覆辙。”

他重申，中国反对冷战思维、军备竞赛，以及只顾自己安全不顾他国安全的狭隘利己主义。

谈到台湾时，他警告，在台湾问题上反复挑战北京底线“是极其危险的”。

他指出，中国仍是世上唯一没有实现统一的大国，如果有人试图把台湾从中国分裂出去，中国军队一定会不惜一切代价，必将坚决采取行动。

他重申，中国的神圣领土，一寸不能丢；别人的东西，一分一毫也不要。

中国全国人大委员长栗战书昨晚在香山论坛欢迎晚宴上，也谈及了台湾问题。

据新华社报道，栗战书说，有的国家在台湾问题上采取了一系列错误做法，损害台海和平稳定，也威胁着地区和平安宁，中国对此坚决反对。

他表示，中国将继续坚持“和平统一、一国两制”方针，尽最大努力争取和平统一的前景。不过，对维护国家主权和领土完整，中国有坚定的意志、充分的信心和足够的能力，挫败任何形式的“台独”分裂图谋。（《联合早报》北京特派员游润恬北京报道）

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