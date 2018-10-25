中国银保监会落地保险资管设专项产品细则 参与化解股票质押风险

中国银保监会周四发布通知称，允许保险资产管理公司设立专项产品，发挥保险资金长期稳健投资优势，参与化解上市公司股票质押流动性风险，为优质上市公司和民营企业提供长期融资支持。通知明确了专项产品的投资范围等。

据路透社报道，银保监会网站刊登的《关于保险资产管理公司设立专项产品有关事项的通知》称，是次通知发布是国务院“六稳”要求、创造良好市场预期、维护金融市场稳定的重要举措，有利于化解上市公司股票质押流动性风险。

“通过专项产品形式，保险资金可以为优质上市公司及其股东提供长期资金支持。”通知称，专项产品按照市场化原则，向有前景、有市场、技术有优势但暂时出现流动性困难的优质上市公司和民营企业提供融资支持，稳定市场预期。

是次通知主要内容包括：一是设定了产品管理人条件，要求产品管理人应具有发行组合类保险资产管理产品业务资格。二是明确了专项产品的投资范围，主要包括上市公司股票、上市公司及其股东公开发行的债券和非公开发行的可交换债券等。

三是强调了专项产品的退出安排，一方面支持保险机构发挥机构投资者作用，维护上市公司长期稳健经营，同时明确了产品的退出安排和方式，确保平稳退出。

四是制定了专项产品风险管控措施。从专户管理、封闭期、存续期、投资集中度、事前登记、信息披露、关联交易等方面提出了具体要求。五是明确该产品不纳入保险公司权益类资产计算投资比例。

银保监会表示，下一步，将进一步支持保险机构增加对上市公司财务性和战略性投资规模，调整和优化股权投资、债权投资等领域监管制度，对符合国家战略和宏观政策导向的项目给予更多的政策支持,为实体经济提供更多长期资金和资本性资金。

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