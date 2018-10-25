商务部：中国没有操纵汇率是国际社会的共识

在今日的中国商务部新闻发布会上，商务部新闻发言人高峰回应美国未将中国列为汇率操纵国的问题时表示，中国没有操纵汇率是国际社会的共识。

据《新京报》消息，发布会上有记者提问，美国财政部长说对修改美国汇率操纵国的任命标准持开放态度，如果美国修改这一标准将大大增加特朗普政府将中国认定为操纵国的可能性。

对此，高峰回应称，一国是否操纵汇率，一国的汇率水平是否合理，国际货币基金组织已经有权威的评估方法，并已在近期得出人民币汇率水平与经济基本面相一致的结论。中国没有操纵汇率的结论也是国际社会的共识。希望有关国家能够尊重市场规律，尊重客观事实，不把汇率问题政治化，也不要把一国自己的标准强加于国际规则之上。

高峰表示，中国作为一个负责任的大国，多次重申不会搞竞争性贬值，不会将人民币汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动。下一步，中国将坚定不移地深化汇率市场化改革，继续完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

美东时间10月17日，美国财政部公布半年度汇率政策报告，认为包括中国在内的美国的六个主要贸易伙伴国均未操纵货币汇率。



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