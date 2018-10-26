农业农村部：不排除继续出现非洲猪瘟新发疫情可能

近日，中国国务院办公厅印发《关于进一步做好非洲猪瘟防控工作的通知》。经济日报记者就相关话题采访了中国农业农村部畜牧兽医局负责人，该负责人指出，不排除继续出现非洲猪瘟新发疫情可能。

据经济日报报道，8月份，中国部分省份发生非洲猪瘟疫情，这是非洲猪瘟首次传入中国。该负责人表示，8月份以来，各地各有关部门严格开展疫情处置，强化关键防控措施落实，统筹做好猪肉市场供应、信息发布等工作。目前已经发生的疫情均已得到有效处置，已有12个疫区解除封锁，中国非洲猪瘟疫情总体可控。

“不过，当前非洲猪瘟防控形势依然非常严峻，稍有放松就有扩散和局部流行的可能。”这位负责人表示，由于非洲猪瘟病毒传播途径和病原污染的复杂性，不排除继续出现新发疫情的可能。

值得注意的是，《通知》提出，运输生猪等活畜禽的车辆不再享受鲜活农产品运输“绿色通道”政策。该负责人分析说，一方面，限制活畜禽长途调运是防止动物疫病传播的重要手段。研究表明，活畜禽长途调运是引发动物疫情传播的重要原因。虽然以跨省调运为代表的长途调运比例不高，但影响很大。据统计，在中国70%的动物疫情远距离传播是由跨省调运引起的。从近年来控制小反刍兽疫、家禽H7N9流感等疫情情况看，采取限制调运政策，能有效降低动物疫病传播风险。

另一方面，调整后的鲜活农产品运输“绿色通道”政策可以推动市场从运活畜禽向运肉转变。此次，国家对鲜活农产品运输“绿色通道”政策进行调整，在明确运输生猪等活畜禽的车辆不再享受鲜活农产品运输“绿色通道”政策的同时，运输鲜、冻畜禽肉等动物产品的车辆可继续享受原有的“绿色通道”政策。特别是在目前中国生猪屠宰企业产能利用率普遍不高的大背景下，通过提高生猪屠宰产能利用率、就地屠宰，鼓励畜禽产品冷链运输、冷鲜上市，可以有效解决不同地区畜禽产品供给问题。





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