印尼印中“一带一路”公益基金会资助印尼学生赴华学习职业技能

印尼印中“一带一路”公益基金会与印尼伊斯兰教士理事会（MUI）昨天签署协议，共同发起“资助印尼学生赴中国留学计划”，派遣印尼学生赴华学习劳动技能。

据中新社报道，印尼印中“一带一路”公益基金会主席麦培满、执行主席张春虎，印尼伊斯兰教士理事会秘书长Anwar Abbas、国际事务部长Jaidi、教育与培训部长Junaidi出席签字仪式。

该计划由印尼印中“一带一路”公益基金会资助，印尼伊斯兰教士理事会负责选拔推荐优秀印尼学生赴华深造。首批全额资助的10名印尼穆斯林女生将于2019年2月赴中国安徽合肥幼儿师范专科学校学习幼儿师范教育。

该批印尼学生将在华学习5年，学习期间的学费、食宿、保险、补贴等费用由印尼印中“一带一路”公益基金会资助。签约双方将共同跟踪印尼学生在华学习生活状况，并为其毕业后回印尼提供就业指导和帮助。

此前，印尼海洋统筹部长卢胡特作为总统特使访华前，专门听取了麦培满介绍的印尼学生赴华留学计划，希望两年时间内通过该基金会派遣500至1000名印尼学生到中国职业院校学习。

Jaidi希望印尼伊斯兰教士理事会能从教育领域开始，推动印尼与中国各领域交流合作全面发展。

身兼印尼宗教与文化交流协会会长的麦培满长期致力于印尼与中国文化交流合作。他表示印尼印中“一带一路”公益基金会将尽可能多资助一些印尼学生到中国学习职业技能，让他们回到印尼为“一带一路”建设施展才华。

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