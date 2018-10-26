香港金管局叫停电子钱包直接扣账

香港快速支付系统“转数快”推出不足1个月，出现怀疑资料被盗用。香港警方先后接获两名女子报案，称以个人及银行资料应征工作后，怀疑被人以“转数快”形式从户口转账，两人合共损失近11万元（港币，下同，1.94万新币)。香港金融管理局已要求储值支付工具暂停电子直接扣帐授权（eDDA）服务。

据香港中通社报道，警方证实，黄大仙警署及观塘警署分别于10月10日、11日接获两名女子报案，称早前经一个即时通讯应用程式应征工作，曾提供个人及银行资料。但其后银行帐户在未经授权的情况下，分别被人转帐1.2万元及9.7万元。警方将两案列作“以欺骗手段取得财产”案处理，暂未有人被捕。

金管局回应指，事件疑涉个人资料被盗用，与开设储值支付工具户口，并设立电子直接扣帐授权服务(eDDA)增值有关。一般而言，若果帐户持有人没有授权有关转帐，不须为交易承担责任。

金管局又指，“转数快”运作正常，事件与该系统及使用个人对个人转帐和支付服务的安全性无关。虽然电子钱包内的eDDA服务暂停，使用人士仍可透过即时转帐等其他方式，为电子钱包增值。

此外，据网媒“香港01”报道，香港特区立法会资讯科技及广播事务委员会主席葛珮帆表示，在现行的“转数快”申请下，银行不会先向客户确认资料来认证，便开通“转数快”服务。她评估，有人可趁机盗用户口，透过“转数快”直接将款项转走，故与“转数快”系统问题无关，而是程序出问题。

她建议金管局制定清晰指引，要求所有银行收到电子直接扣帐授权要求时，即使该要求直接来自电子钱包的公司，银行都须向客户再作双重认证，以确保银行客户知道帐户已申请电子直接扣帐授权。

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