中国驻加拿大使领馆提醒中国公民慎待“大麻合法化”

加拿大正式实施消遣类大麻“合法化”。此举在当地华侨华人中引发高度关注。中国驻加使领馆连日来向在加的广大中国公民作出郑重提醒，呼吁避免接触或使用大麻，避免携带大麻乘坐国际航班。

据中新社今早报道，在加拿大消遣类大麻合法化法律于10月17日正式生效当天，中国驻加拿大使馆即发出提醒指出，加联邦法律规定，携带大麻乘坐国际航班违法，携带大麻在加国内旅行不得超过30克；吸食大麻后驾车可能面临高额罚款甚至监禁；未满法定许可年龄的人员吸食大麻属于违法。在法律允许范围外拥有、生产或销售大麻仍会涉刑事犯罪。加各地政府也可能出台法规，作出诸如禁止在公共场合吸食大麻等某些限制。

中国驻加使馆也强调，大麻是联合国禁毒公约中的严格管制品，在绝大多数国家携带、吸食大麻仍属违法。

在华侨华人和留学生较为集中的多伦多，中国驻多伦多总领馆于10月25日发出致领区中国公民的一封信，郑重提醒领区广大中国公民，特别是广大留学生，为保障身心健康，应继续避免接触或使用大麻。

中国驻多伦多总领馆委托法律人士撰写了关于“大麻合法化”的文章，解释“合法化”的意涵，说明相关法律风险。文章认为，媒体普遍使用的“大麻合法化”之说带有歧义。“大麻规管化”的提法相对更为贴切。加各级政府已对大麻推出相关规管法令，从某种程度上而言，是更严格的监管。加联邦政府对大麻的持有、购买、分派和种植方面作了少许非刑事化处理，而各省级政府和市级政府都通过立法对成年人购买、吸食、分派及种植大麻进行了严格监管。

文章强调，大麻的规管对于在加拿大居住的外国人可能造成严重后果，因为根据加拿大移民及难民保护法要求，一个外国人（包括加拿大永久居民）一旦有了刑事犯罪记录，对其遣返程序就会启动。因此，切勿以为大麻在加拿大是“合法”的，从而为所欲为。

加拿大是继乌拉圭之后世界上第二个宣布“大麻合法化”的国家，也是西方七大工业国中首先在全国范围推行消遣类大麻“合法化”的国家。

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