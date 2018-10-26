国泰资料外泄 或被欧盟重罚39亿港币

香港国泰及港龙航空的940万名客户资料外泄，但事隔5月才向外公布。有信息科技界人士称事件若牵涉欧洲公民，有可能被欧盟罚款约39亿元港币（6.87亿新元）。国泰高层25日向客户表示歉意，并解释延迟公布事件，是希望掌握更多情况，不想引起“不必要恐慌”。

据《星岛日报》报道，香港信息科技商会信息保安召集人范健文称，欧盟2018年5月实施《一般数据保护条例》(GDPR)，订明若欧盟公民的资料外泄，涉事公司需在72小时内通报事件，否则会被罚款。范健文认为，本次事件必定牵涉欧盟公民，国泰或已违反GDPR。按条例最高可罚公司去年全球总收入的4%，或2000万欧元（约3143万新元），以价高者为准，若以国泰航空去年总收入972.84亿元港币计算，罚款或高达38.9亿元港币。

国泰航空顾客及商务总裁卢家培25日称，相信事件没有令客户造成财产损失，强调国泰航空关心事件对乘客的影响，感到抱歉之余也完全没有隐瞒。而国泰航空已堵住保安漏洞，目前没有证据显示在3月后有其他入侵。卢家培表示，过半外泄数据涉及姓名及电话号码或电子邮件，其他外泄数据并不包括会员帐户密码，而涉及的430张信用卡资料中，有93%逾期，剩下的资料也不完备，因而相信事件没有令客户造成财产上的损失。

卢家培表示，多月后才发放讯息，是希望掌握更多情况及避免造成“不必要的恐慌”。国泰航空行政总裁何杲25日也录制短片及向客户发电子邮件致歉。国泰航空表示，已就事件通知个人资料私隐专员公署及报警。香港警方25日晚称，已接获案件，暂列为“有犯罪或不诚实意图而取用电脑”，会交由网络安全及科技罪案调查科跟进。

私隐专员黄继儿表示，香港现在出现资料外泄事故通报只属自愿性质，即使国泰航空不通报，在香港法律上也难指其违规。他称，公署会对保安程序作循规审查，并认为国泰航空的做法在道德层面上导致顾客有期望落差，“在道德责任来说，一发觉有异常活动、有不妥，便应立即通知”。

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