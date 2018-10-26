赖清德：明年度总预算岁出首度突破2兆元

台湾行政院长赖清德今日赴立法院报告明年度中央政府总预算、前瞻2期预算案。明年中央政府总预算案岁出规模首度突破2兆元（新台币，约890亿新元），较今年增加551亿元，约2.8％；岁入编列1兆9,770亿元，较今年增加578亿元，约3％。

据中新社报道，包括赖清德、主计长朱泽民、财政部长苏建荣、国发会主委陈美伶及相关部会首长列席报告“108年度中央政府总预算案”及“中央政府前瞻基础建设计画第2期特别预算案”编制经过并备质询。

赖清德指出，明年度中央政府总预算案，岁出规模首次突破新台币2兆元，编列2兆220亿元，较107年度预算数增加551亿元，约增2.8%，岁入编列1兆9,770亿元，较107年度预算数增加578亿元，约增3%。岁入、岁出相抵，差短450亿元，较107年度减少27亿元，债务还本835亿元，较107年度增加偿还43亿元，合共须融资调度财源1285亿元，全数以借举债务弥平。

108年度中央政府总预算案岁出编制重点：扩大公共建设投资，扩大投资；强化科技发展，创新带动产业升级；提升国防战力，持续推动新南向政策；强化社会安全网络，打造幸福家园；营造优质教育环境，提升文化实力及族群发展；保障地方财源，平衡市县发展；促进年金永续，确保军公教人员权益。

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