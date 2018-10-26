澳门贸易投资促进局主席涉职务犯罪被移送司法机关

澳门特区廉政公署26日公布，澳门贸易投资促进局行政管理委员会主席、一名执行委员以及一名原贸易投资促进局投资居留暨法律处经理，因涉嫌职务犯罪，被移送司法机关。

据中新社报道，廉政公署称，经调查，这三人因在审批不动产投资移民、重大投资移民及技术移民的申请过程中涉嫌职务犯罪。经司法机关批准，已对有关的嫌犯采取中止担任公共职务及禁止离境等司法强制措施。

特区政府发言人办公室随后发出新闻稿称，特区政府对此高度重视，将一如既往支持及配合廉政公署的调查工作，对于公务人员的贪腐行为绝不姑息。

对于澳门贸易投资促进局在审批重大投资移民及技术移民申请中存在的问题，行政长官已经批示经济财政司司长提交调查报告，幷尽快提出修订投资移民和技术移民法规的建议方案，完善审批和查核机制，堵塞法律及制度上的漏洞，确保相关制度为澳门经济适度多元及引入人才起到促进作用。

今年7月，廉政公署公布《贸易投资促进局审批“重大投资移民”和“技术移民”的调查报告》，指出贸易投资促进局在审批“重大投资移民”申请时，欠缺严谨的审批及查核机制、部分获批项目投资金额过低或过于侧重不动产投资；幷揭发有涉嫌假招聘的“技术移民”个案。

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