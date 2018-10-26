立委爆没装ATP远端监控 台铁昨偷去检查有无预留管线

台湾时代力量立委徐永明今天（26日）在立法院院会质询表示，台铁购买普悠玛号列车的合约中，普悠玛有预留可以安装ATP（自动防护系统）远端监视系统的管线但没装，并指台铁昨天偷偷找代理商去树林机厂检查。交通部长吴宏谋说他不知情，台铁没有向他回报。

据台湾《联合报》报道，徐永明说，昨天台铁找代理商到树林机厂去测试，偷跑去看有没有安装远端监控系统的管线，他问吴宏谋台铁事前是否有向上回报。吴宏谋说，台铁没有向他回报，而初步了解普悠玛系列没有远端侦测系统。

徐永明说，台铁检查后发现有预留管线，是可以装ATP，只是没装而已。

他说，行政院长赖清德在前天通车后还跑去搭第一班车，跟吴宏谋在车上比OK手势，“什么都不知道还比OK，你根本是被骗、被蒙蔽了”，并指赖清德根本是把院长的高度都赌上去了，还说台铁局前局长鹿洁身“请辞获准”，但应该是要法办、要撤职查办。

赖清德回应时称，徐永明说的是两件事，后续会去处理，“如果第一班列车我当行政院长不敢去坐，有什么道理要求民众去坐？”他说他去搭车，是希望台铁公司以那一班列车的安全标准去服务国人及东部旅客，要有这样的标准。

赖清德说，台铁沉痾已久，过去的检讨都流于形式，这次要痛下决心解决这个问题，希望普悠玛能达到安全标准，未来会查明跟社会大众报告。

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