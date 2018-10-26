阿里巴巴与瑞士奢侈品巨头历峰达成战略合作

阿里巴巴集团26日宣布，与历峰集团旗下奢侈品电商Yoox Net-A-Porter（简称“YNAP”）成立合资公司，后者同时入驻天猫奢品专享平台Luxury Pavilion。

据中国证券网报道，YNAP前身Net-A-Porter在2000年创立，2015年，Net-A-Porter和意大利网上零售商Yoox合并，合并后称为Yoox Net-A-Porter。目前，YNAP是全球最受欢迎的高端电商之一，囊括了近1000个奢侈品品牌、设计师品牌和美妆品牌。YNAP既有售卖当季产品的Net-A-Porter和Mr Porter，也有Yoox和THE OUTNET，同时也为奢侈品品牌提供电商代运营服务。

据悉，合资公司将通过Net-A-Porter和Mr Porter，分别为中国市场的女性和男性消费者服务。阿里巴巴将为合资公司提供技术、支付、物流等基础支持，以及数据选品、消费者洞察等多方面的服务和帮助。

同时，Net-A-Porter和Mr Porter将入驻天猫奢品专享平台Luxury Pavilion。Luxury Pavilion创立于2017年，是全球首个针对奢侈品品牌专属定制的平台，既有奢侈品独有的定制体验，又能让奢侈品向天猫的高端用户做定向展示。目前，Luxury Pavilion已经有包括Burberry、Marni、Giuseppe Zanotti、Stella McCartney、Tod’s、Versace、La Perla、Baccarat、Maserati、Canada Goose、MCM、Moschino等近80个品牌入驻，还拥有Givenchy、YSL、La Mer等高端美妆护肤品牌。

历峰集团董事会主席Johann Rupert表示，历峰集团与阿里巴巴集团的战略合作，第一步就是通过合作把Net-A-Porter和Mr Porter介绍给更多的中国消费者。他认为，双方的合作也是奢侈品行业的一座里程碑。

阿里巴巴集团CEO张勇表示，阿里巴巴和历峰集团的合作将为中国消费者带来全球顶尖的奢侈品品牌。消费者都在追求消费升级，期望此举能满足阿里巴巴零售平台6亿活跃用户的消费需求，期待通过天猫新零售为消费者带去线上线下极致的消费体验。

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